Более 40 врачей и пациентов заразились COVID-19 в больнице Воронежа

В Воронеже коронавирусная инфекция выявлена у 41 врача и пациента в больнице "Электроника", сообщает облправительство.

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в одном из крупнейших стационаров Воронежа - больнице "Электроника". После получения результатов тестирования в клинике проведена дезинфекция.

- Пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа для лечения COVID-19 и на амбулаторное лечение (пациенты с бессимптомным протеканием болезни). Всего речь идет о 41 человеке, из которых 26 - работники отрасли здравоохранения, - говорится в сообщении.

После получения результатов анализов врачей и пациентов пробы на коронавирус взяли у всех сотрудников лечебного учреждения. Клиника работает в штатном режиме, но в отделениях неврологического и нейрохирургического профилей прием пациентов прекращен. Сотрудников и пациентов этих отделений направят на двухнедельный карантин.

Медработники клиники переведены на круглосуточный режим пребывания в больнице. Они продолжают оказывать помощь оставшимся в отделениях пациентам. Власти уточнили, что у находящегося в больнице персонала результаты анализа на COVID-19 отрицательные.