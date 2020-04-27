Генпрокуратура выявила продающие пропуска и "лекарства" от COVID-19 сайты

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайтов с фейковой информацией о продаже пропусков на время самоизоляции и лекарств от коронавируса.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время мониторинга интернета прокуроры выявили 9 сайтов, которые предлагали гражданам услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Москве и области. При этом стоимость таких "пропусков" варьировалась от 900 рублей до 3 тысяч рублей. Вместе с тем, как напомнили в Генпрокуратуре, цифровой пропуск граждане получают на официальным сайт Мэра и Правительства Москвы, абсолютно бесплатно.

Кроме того, прокуратура Пермского края выявила сайт с информацией о продаже "100% оригинальных препаратов против коронавируса". На сайте указано, что "китайские ученые завершили клинические испытания противовирусного средства, которое позволяет прекратить лихорадку у пациентов с коронавирусом с 4 дней до 2,5 дней, не вызывая при этом серьезных побочных эффектов". Цена этого "волшебного" препарата при заказе на сайте - от 9 тысяч рублей за упаковку. При этом, как отметили в Генпрокуратуре, по официальной информации Министерства здравоохранения РФ, для лечения коронавирусной инфекции рекомендованы другие лекарственные препараты.

В Северной Осетии прокурорами было выявлено 8 ресурсов, на которых размещено заведомо недостоверное "антивирусное" видеобращение, которое просмотрели более 300 тысяч раз. Говоря о коронавирусе, автор видео заявляет, что "все эти ограничения у людей в голове, и все это ведет на заклание в цифровой концлагерь".

Таким образом, как завили в надзорном ведомстве, на всех перечисленных интернет-ресурсах была размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.