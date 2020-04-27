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27.04.2020 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура выявила продающие пропуска и "лекарства" от COVID-19 сайты

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайтов с фейковой информацией о продаже пропусков на время самоизоляции и лекарств от коронавируса.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время мониторинга интернета прокуроры выявили 9 сайтов, которые предлагали гражданам услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Москве и области. При этом стоимость таких "пропусков" варьировалась от 900 рублей до 3 тысяч рублей. Вместе с тем, как напомнили в Генпрокуратуре, цифровой пропуск граждане получают на официальным сайт Мэра и Правительства Москвы, абсолютно бесплатно.

Фото: iStock
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Кроме того, прокуратура Пермского края выявила сайт с информацией о продаже "100% оригинальных препаратов против коронавируса". На сайте указано, что "китайские ученые завершили клинические испытания противовирусного средства, которое позволяет прекратить лихорадку у пациентов с коронавирусом с 4 дней до 2,5 дней, не вызывая при этом серьезных побочных эффектов". Цена этого "волшебного" препарата при заказе на сайте - от 9 тысяч рублей за упаковку. При этом, как отметили в Генпрокуратуре, по официальной информации Министерства здравоохранения РФ, для лечения коронавирусной инфекции рекомендованы другие лекарственные препараты.

В Северной Осетии прокурорами было выявлено 8 ресурсов, на которых размещено заведомо недостоверное "антивирусное" видеобращение, которое просмотрели более 300 тысяч раз. Говоря о коронавирусе, автор видео заявляет, что "все эти ограничения у людей в голове, и все это ведет на заклание в цифровой концлагерь".

Таким образом, как завили в надзорном ведомстве, на всех перечисленных интернет-ресурсах была размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва ПФО Пермский край СКФО Северная Осетия Распространение коронавируса COVID-19

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