Глава холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев умер от пневмонии

Глава холдинга "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался от двусторонней пневмонии. Информацию о его смерти подтвердили в администрации Курской области. Варичеву было 52 года.

Генеральным директором управляющей компании холдинга "Металлоинвест" он стал в 2013 году. До этого трудился в его структуре с 2005 года.

Карьера Варичева на металлургических предприятия страны началась в 1991 году: он работал в ЗАО "ИнтерУрал", ОАО "НТМК", ООО "ТД НОСТА-ОХМК", ООО "Уральская сталь".