Главврач больницы в Коммунарке опроверг увольнения медсестер

Никаких массовых увольнений медицинского персонала из-за невыплаты заработных плат в инфекционной больнице N40 в Коммунарке нет. Об этом заявил главврач больницы Денис Проценко.

Поводом к заявлению стали сообщения в соцсетях - якобы, врачам и медсестрам не платят не только зарплату, но и дополнительные выплаты, положенные тем, кто работает с коронавирусными больными. Из-за этого медперсонал массово начал покидать стены больницы. "Хотел бы разъяснить, что речь идет о сотрудниках частной компании", - написал Проценко в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Сотрудники, которые пожаловались на невыплаты, числятся в частной компании и работают в больнице на аутсорсинге. По словам Проценко, больница все свои финансовые обязательства перед этой компанией выполнила в положенный срок и в полном объеме.

Тем не менее, Денис Проценко решил не оставлять ситуацию без контроля. Он уже встретился с представителями компании, у которой возникли трудности с выплатами зарплат сотрудникам, и пообещал с вместе с ними заняться решением проблемы.

Главврач также подчеркнул, что официально в больнице сейчас работает 385 медицинских сестер - и ни одна из ни не уволилась и не собирается.