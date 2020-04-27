Исторический музей запускает новый интернет-проект, посвященный 75-летию Победы

"Культурное наследие нашей страны понесло огромные потери в годы войны - разрушенный Петергоф, изувеченное Царское Село, поруганные Новый Иерусалим и Ясная Поляна… Но потери могли быть несоизмеримо больше, если бы не подвижнический труд музейных сотрудников, которые спасали коллекции в эвакуации, поддерживали жизнь в родных музеях, собирали для потомков бесценные исторические свидетельства той страшной войны", - говорит директор Исторического музея Алексей Левыкин.

В годы войны из 250 сотрудников музея были мобилизованы 98 человек, 30 из них погибли. Остальные пытались спасти бесценные экспонаты. Сотрудницы музея вместе с малолетними детьми и престарелыми родителями уехали в эвакуацию, сопровождая особо ценные коллекции. Сначала они были эвакуированы в небольшой волжский город Хвалынск (недалеко от Саратова), затем в Омск и Кустанай.

Сотрудники, оставшиеся в Москве, как могли защищали родной музей, в подвалах которого остались тысячи музейных предметов, - охраняли здание днем и ночью, организовывали светомаскировку. А осенью 1941 года, когда Москва фактически находилась на осадном положении, вместе со всеми рыли противотанковые рвы и укладывали мешки с песком.

Исторический, единственный из всех музеев, продолжал работать вопреки всему. За все годы войны он был закрыт для посещения всего 8 дней, когда после страшной бомбардировки Москвы 29 октября 1941 года взрывной волной в здании были выбиты оконные стекла и рамы. Но уже к 7 ноября все повреждения были устранены, и музей вновь был открыт. В этот день прошел парад войск на Красной площади, ставший символом твердости духа и уверенности в победе.

Сотрудники музея принимали участие в работе Комиссии по определению ущерба, нанесенного гитлеровскими оккупантами памятникам культуры. Документированные факты, собранные комиссией, фигурировали в обвинительном заключении на Нюрнбергском процессе.

Обо всем этом можно узнать из воспоминаний, дневников и писем сотрудников Исторического музея, представленных на виртуальной выставке.