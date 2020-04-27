В 9.55 отправил Виктории Юрьевне, учителю словесности, сообщение по мессенджеру: "Я за партой". И ровно в десять начался урок литературы в 6-м классе.

Парта - чисто условно. На самом деле я сижу перед монитором ноутбука, включил и настроил скайп. Урок, понятно, дистанционный. На экране ноутбука учитель, ученики.

Русский язык. "Классная работа, - говорит Виктория Юрьевна. - Тема: буквы "о" и "е" после шипящих на конце наречий…" На вопрос: "Какое есть исключение из этого правила?" - ответ быстро нашелся. Кто-то сказал: "Еще". Виктория Юрьевна отреагировала мгновенно: "Обожаю тебя, Крутиков!"

Это наша сегодняшняя реальность - виртуальный процесс обучения. Или дистанционное образование. Или удаленка. Появилось даже новое слово - дистант. Мне оно нравится, в нем суть явления.

Я бывал на уроках Виктории Юрьевны Соколовой в школе, так что мне есть с чем сравнивать. Первое впечатление: учителю труднее. В классе все ученики на виду, их проще вовлечь в процесс, заинтриговать, да просто видеть их глаза - есть в них желание узнать новое или надо что-то придумать, чтобы разбудить это желание? А на онлайн-уроке ученики вроде как свидетели - труднее вовлечь их в работу, а иного и невозможно. Виктория Юрьевна опытная, она чувствует настроение каждого, многое делает, чтобы класс был активным, работающим, но ее усилия тормозит экран. Ученики почти единодушны в порыве: хочется в школу! Ведь с начала марта они оторваны от нее.

Следующий урок, литература в седьмом классе, не состоялся - на мониторе присутствовала только Маша. И вот тут-то обнаруживается главная проблема дистанта - техническая. Не у всех есть компьютеры. Оптоволоконная связь для нашего городка - дело отдаленного будущего. Интернет либо по телефонной линии, весьма неспешный, либо по мобильной связи, что дорого. Есть жалобы от родителей, что вроде как бесплатное среднее образование пробивает брешь в семейном бюджете.

Следующая техническая проблема - а на какой электронной платформе проводить урок? Наша школа маленькая, в классах от шести до двенадцати учеников, потому учитель пусть и со сложностями, но имеет возможность общаться с каждым. А если в классе больше двадцати учеников? А есть классы и по тридцать! Общение с ними практически исключено.

Пообщался с учителями из других городов - редко кто проводит вот такие онлайн-уроки, подобные тому, на котором я был учеником. Чаще обучение ведут, пользуясь электронной почтой, мессенджерами - рассылают ученикам домашние задания, получают выполненные. Вот как строится день учителя литературы Натальи Левиной из Воронежа: "Дистант - это ужас-ужас! Подъем в 7.00, с 9.00 - три онлайн-урока по школьному расписанию. Подробное объяснение, обсуждение текста, стихи наизусть, отключение видео на 10 минут для выполнения упражнений, затем - проверка всего у всех. А тут еще и школа требует конспекты уроков с каждого по спецтаблице на три листа. После обеда - проверка домашнего задания и подготовка к завтрашним урокам. До часу ночи. При этом еще звонки других учителей: "Нет, ты не представляешь, у меня сегодня полетела программа!.." Представляю, очень хорошо представляю. У нас дистанционка!"

Мнение учителя Татьяны Черных: "По моей математике 90 процентов детей домашние задания делают с решебников. Поговорила с коллегами, которые преподают русский язык, биологию, они подтвердили: у них то же самое".

Вот еще одно новое слово узнал - решебник. Если при живом обучении в классе можно проверить, сам ученик дошел до решения задачи или пользовался решебником, то при дистанте это невозможно.

Поговорил с родителями. Эмоциональный монолог: "Онлайн-уроков нет. Есть домашние задания, они по всем предметам так и сыплются, кроме несчастной географии, которая вроде бы как и не предмет. По всем устным - тесты, тесты, тесты... Над ними сидит вся семья". Вот еще родительское мнение: "Как же много нерационального, недодуманного, как много ошибок в тестах. Многие не дают правильного ответа, ребенок расстраивается, я злюсь на составителей тестов и на учителя, который не удосужился их сам прорешать, прежде чем посылать детям. Учебник вообще отринут. Мучительно жаль зря потраченного своего и детского времени".

Как же много нерационального, недодуманного, как много ошибок в тестах

"Дочь когда увидела количество заданий на день, впала в истерику и сказала, что заниматься не будет. Мы составили обстоятельную табличку, что до какого дня можно делать. Без родителя ребенок в этом не разберется. Я постоянно занимаюсь тайм-менеджментом по выполнению домашних заданий. Еще плохо то, что быстроработающий компьютер только мой. Второй ноутбук сетевой дневник грузит по 3 минуты".

Дистант - новое явление, требует изучения. Методик для подобного, как я понял, нет. Да и быть не могло - кто мог вообразить подобное наваждение с коронавирусом. Но уже ясно: проблема огромная. И наскоком ее не решить.