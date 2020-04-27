Новости

Лавров обсудил с главой ОБСЕ выполнение договоренностей "нормандской четверки" 20:41
Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек 20:40
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство 20:23
Богослужения в Москве и Подмосковье после 29 апреля продолжатся без прихожан 19:46
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине 19:40
Посол России: Важно, что помощь в Сербию пришла вовремя 19:33
Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу 19:32
Нейробиолог рассказал, как запах хвои помогает от тревожности 19:25
В Крым доставили мини-лабораторию для экспресс-диагностики COVID-19 19:20
Глава ВОЗ призвал не ждать скорого окончания пандемии 19:18
Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды 19:14
Путин присвоил звание Героя Труда Рошалю и Соломину 19:12
Куба вышла на оптимистичный сценарий по COVID-19 19:07
В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах 18:50
Арнольд Шварценеггер впервые станет дедом благодаря Крису Прэтту 18:47
Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах 18:45
Знаковая модель Renault может уйти в историю 18:43
Киану Ривз дерется с Крисом Хемсвортом на новом "постере" 18:35
Принц Уильям и Стивен Фрай записали ролик в поддержку врачей 18:28
Госдума запустила проект по разъяснению мер поддержки в пандемию 18:26
Ученые выяснили, когда риски заразиться Covid-19 самые высокие 18:26
Российские ученые создали биопротез сердечного клапана с наноалмазами 18:22
В Петербурге умерла врач скорой помощи, заболевшая COVID-19 18:21
Патенты раскрыли облик серийного кроссовера Nissan Ariya 18:18
В образовательных учреждениях Минобороны учебный год закончится до 5 мая 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
27.04.2020 19:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Я за партой

Как это - учиться на дистанте
Текст: Николай Андреев (город Чекалин, Тульская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)
В 9.55 отправил Виктории Юрьевне, учителю словесности, сообщение по мессенджеру: "Я за партой". И ровно в десять начался урок литературы в 6-м классе.
Не так уж много учителей проводят полноценные онлайн-уроки. Большинство просто рассылают ученикам домашку. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Не так уж много учителей проводят полноценные онлайн-уроки. Большинство просто рассылают ученикам домашку. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Не так уж много учителей проводят полноценные онлайн-уроки. Большинство просто рассылают ученикам домашку. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Парта - чисто условно. На самом деле я сижу перед монитором ноутбука, включил и настроил скайп. Урок, понятно, дистанционный. На экране ноутбука учитель, ученики.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Цифровым технологиям в образовании нужны эксперименты

Русский язык. "Классная работа, - говорит Виктория Юрьевна. - Тема: буквы "о" и "е" после шипящих на конце наречий…" На вопрос: "Какое есть исключение из этого правила?" - ответ быстро нашелся. Кто-то сказал: "Еще". Виктория Юрьевна отреагировала мгновенно: "Обожаю тебя, Крутиков!"

Это наша сегодняшняя реальность - виртуальный процесс обучения. Или дистанционное образование. Или удаленка. Появилось даже новое слово - дистант. Мне оно нравится, в нем суть явления.

Я бывал на уроках Виктории Юрьевны Соколовой в школе, так что мне есть с чем сравнивать. Первое впечатление: учителю труднее. В классе все ученики на виду, их проще вовлечь в процесс, заинтриговать, да просто видеть их глаза - есть в них желание узнать новое или надо что-то придумать, чтобы разбудить это желание? А на онлайн-уроке ученики вроде как свидетели - труднее вовлечь их в работу, а иного и невозможно. Виктория Юрьевна опытная, она чувствует настроение каждого, многое делает, чтобы класс был активным, работающим, но ее усилия тормозит экран. Ученики почти единодушны в порыве: хочется в школу! Ведь с начала марта они оторваны от нее.

Следующий урок, литература в седьмом классе, не состоялся - на мониторе присутствовала только Маша. И вот тут-то обнаруживается главная проблема дистанта - техническая. Не у всех есть компьютеры. Оптоволоконная связь для нашего городка - дело отдаленного будущего. Интернет либо по телефонной линии, весьма неспешный, либо по мобильной связи, что дорого. Есть жалобы от родителей, что вроде как бесплатное среднее образование пробивает брешь в семейном бюджете.

Следующая техническая проблема - а на какой электронной платформе проводить урок? Наша школа маленькая, в классах от шести до двенадцати учеников, потому учитель пусть и со сложностями, но имеет возможность общаться с каждым. А если в классе больше двадцати учеников? А есть классы и по тридцать! Общение с ними практически исключено.

Пообщался с учителями из других городов - редко кто проводит вот такие онлайн-уроки, подобные тому, на котором я был учеником. Чаще обучение ведут, пользуясь электронной почтой, мессенджерами - рассылают ученикам домашние задания, получают выполненные. Вот как строится день учителя литературы Натальи Левиной из Воронежа: "Дистант - это ужас-ужас! Подъем в 7.00, с 9.00 - три онлайн-урока по школьному расписанию. Подробное объяснение, обсуждение текста, стихи наизусть, отключение видео на 10 минут для выполнения упражнений, затем - проверка всего у всех. А тут еще и школа требует конспекты уроков с каждого по спецтаблице на три листа. После обеда - проверка домашнего задания и подготовка к завтрашним урокам. До часу ночи. При этом еще звонки других учителей: "Нет, ты не представляешь, у меня сегодня полетела программа!.." Представляю, очень хорошо представляю. У нас дистанционка!"

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Урок на "удаленке": Полезные советы учителю для онлайн-работы

Мнение учителя Татьяны Черных: "По моей математике 90 процентов детей домашние задания делают с решебников. Поговорила с коллегами, которые преподают русский язык, биологию, они подтвердили: у них то же самое".

Вот еще одно новое слово узнал - решебник. Если при живом обучении в классе можно проверить, сам ученик дошел до решения задачи или пользовался решебником, то при дистанте это невозможно.

Поговорил с родителями. Эмоциональный монолог: "Онлайн-уроков нет. Есть домашние задания, они по всем предметам так и сыплются, кроме несчастной географии, которая вроде бы как и не предмет. По всем устным - тесты, тесты, тесты... Над ними сидит вся семья". Вот еще родительское мнение: "Как же много нерационального, недодуманного, как много ошибок в тестах. Многие не дают правильного ответа, ребенок расстраивается, я злюсь на составителей тестов и на учителя, который не удосужился их сам прорешать, прежде чем посылать детям. Учебник вообще отринут. Мучительно жаль зря потраченного своего и детского времени".

Как же много нерационального, недодуманного, как много ошибок в тестах

"Дочь когда увидела количество заданий на день, впала в истерику и сказала, что заниматься не будет. Мы составили обстоятельную табличку, что до какого дня можно делать. Без родителя ребенок в этом не разберется. Я постоянно занимаюсь тайм-менеджментом по выполнению домашних заданий. Еще плохо то, что быстроработающий компьютер только мой. Второй ноутбук сетевой дневник грузит по 3 минуты".

Дистант - новое явление, требует изучения. Методик для подобного, как я понял, нет. Да и быть не могло - кто мог вообразить подобное наваждение с коронавирусом. Но уже ясно: проблема огромная. И наскоком ее не решить.

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Кремль назвал условие обсуждения дальнейших шагов по нефтедобыче
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
Глава Минприроды: Это лето может стать одним из самых жарких за всю историю
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции