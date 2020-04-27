Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве

В апреле на верхней строчке рейтинга самых дорогих съемных квартир оказался пентхаус на Ленинском проспекте, который сдается за один миллион рублей в месяц. В рейтинг также попали квартиры с арендной ставкой от 900 до 500 тысяч рублей.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

Первую строчку занял элитный двухуровневый пентхаус площадью 480 кв. м в 30-этажном ЖК "Квартал на Ленинском" в Западном округе. На первом уровне расположена терраса с панорамным видом, гостиная, столовая, кухня, спальня и детская, гардеробная и хозяйственная комнаты. Кабинет, две спальни, сауна и гардеробные - на втором уровне. Интерьер выполнен в стиле хай-тек. В стоимость найма входят два машино-места в подземном паркинге.

На втором месте апрельского топа - квартира за 900 тысяч рублей в месяц на Цветном бульваре в старинном Сандуновском особняке. Жилье площадью 300 "квадратов" включает гостиную с камином, кабинет, пять спален, столовую, шесть ванных комнат, кухню и гардеробную. Квартира после капитального ремонта, меблирована. Для жильцов дома есть закрытый охраняемый паркинг.

Третью строчку рейтинга занимают апартаменты на Пресненской набережной за 600 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на 26-м этаже башни "Москва" ММДЦ "Москва-Сити", метраж 190 кв. м. Декор жилья создавался по авторскому проекту, мебель изготовлена на заказ у ведущих европейских производителей. Арендовать квартиру можно на короткий срок.

Кроме этого, в рейтинг попала студия площадью 227 "квадратов" за 595 тысяч рублей в месяц. Кухня-гостиная и две изолированные спальни с двумя санузлами укомплектованы новой мебелью и современной бытовой техникой. Квартира находится на 24-м этаже башни "Санкт-Петербург" ММДЦ "Москва-Сити" на Пресненской набережной.

Замыкает апрельский топ квартира за 500 тысяч рублей. Жилье расположено в доме на Зоологической улице. На 320 "квадратах" размещены четыре изолированные комнаты, три санузла и две гардеробные. Мебель приобретается по вкусу арендатора. При этом наймодатель готов предоставить дисконт по результатам торга.