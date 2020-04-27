Почти 600 случаев нарушения социальной дистанции выявили в Москве

За отсутствие разметки штрафуют магазины, банки, почтовые отделения, аптеки. Все они на контроле Госинспекции по недвижимости. За последние две недели инспекторы проверили более 70 тысяч офисов и предприятий, выявив 862 нарушения, из которых большая часть - 599 - касается компаний, не позаботившихся о здоровье москвичей и не нанесших разметку. Впрочем, нарушения устраняются оперативно, отмечает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов: "Нарушать режим повышенной готовности экономически не выгодно. Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений". Суммы существенные - от 100 до 300 тысяч рублей, которые вписаны в КоАП (статья 20.6.1. "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Если же в кратчайший срок нарушения не устраняются, повторный штраф еще больше - от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей, а еще инспекция вправе зарыть предприятие на 90 дней.

Важно, что владельцы компаний должны нанести разметку не только внутри здания, но и на улице, где возможны очереди, например около банкоматов. Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский поделился с "РГ" результатами последнего рейда: в офисах девяти банков не было разметки, еще 15 банков не нанесли ее возле 53 уличных банкоматов. "Пока 18 банков привлечены к административной ответственности и оштрафованы за нарушение режима социального дистанцирования на общую сумму 5,9 миллиона рублей, остальным штрафы выписываются", - сообщил Владислав Овчинский.

Наносить разметку нужно не только внутри здания, но и на улице, где возможны очереди, например около банкоматов

При этом вопрос ответственности за разметку банки не должны перекладывать на арендодателя помещения, отмечает член генерального совета "Деловая Россия" и предприниматель Сергей Демин. "Арендатор устанавливает регламент работы, следит и несет полную ответственность за арендуемую площадь, будь то офис или уличное пространство под установку банкомата с прилегающей территорией. Именно они и должны наносить разметку, а не арендаторы или городские власти", - отмечает он.

Несоблюдение требования о социальной дистанции ранее уже обернулось штрафами для 500 магазинов, которые проверили сотрудники департамента торговли и услуг Москвы. Их хозяевам также придется заплатить штраф - от 100 до 300 тысяч рублей, а общая сумма может составить 105 млн рублей в зависимости от решений суда.

Отслеживают в столице и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте. Напомню, на перронах и в вагонах метро, а также в автобусах, троллейбусах и трамваях появилась яркая разметка - какие места можно занимать, а какие - нет. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" следят за тем, чтобы пассажиры строго следовали инструкции на этих стикерах и держались друг от друга на расстоянии в 1,5 метра. Нарушителю грозит штраф в 5 тысяч рублей. Но соблюдать дистанцию не сложно - в среднем за сутки, в метро спускается около 900 тысяч пассажиров, что в 5-6 раз меньше обычного, даже в часы пик теперь свободно. И все-таки москвичам стоит задуматься о том, что пора выработать у себя привычку соблюдать дистанцию на улице, в транспорте, в больнице или магазине, ведь она пригодится и после снятия ограничительных мер.