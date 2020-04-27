Покупатель помог задержать грабителей подмосковного магазина

В подмосковном городе Кашира двое мужчин попытались ограбить круглосуточный продуктовый магазин. И это им почти удалось, если бы не случайный покупатель.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что ночью в помещение одного из продуктовых магазинов, расположенных на улице Садовая, вошли двое мужчин в масках. Угрожая женщине-продавцу ножом, бандиты забрали из кассы 12 тысяч рублей. Затем заставили женщину открыть подсобное помещение.

В этот момент в магазин зашел покупатель. Увидев людей в масках, он вышел, через несколько минут вернулся с пневматическим пистолетом и попытался задержать нападавших. Одному из них удалось сбежать, другого мужчина не выпустил из магазина до самого приезда сотрудников полиции.

Полицейские по горячим следам установили и при поддержке спецназа Росгвардии задержали в одной из гостиниц городского округа другого разбойника, когда он паковал чемодан.

Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Оренбургской области 25 и 37 лет. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ - "Разбой". По ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.