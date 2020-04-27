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27.04.2020 21:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ракова: Число госпитализаций за неделю в Москве выросло на 70 процентов

Текст: Любовь Проценко

В Москве количество госпитализированных за неделю выросло на 70 процентов. Об этом заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила сегодня в интервью телеканалу "Россия- 1".

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Она отметила, что в столице прием заболевших осуществляется в стационары, где развернуто 20 тысяч коек. В ближайшее время город увеличит это число до 28 тысяч.

"Но у любого коечного фонда есть предел", - подчеркнула заммэра. Поэтому говорить об улучшении ситуации или снижении динамики в столице пока не приходится: "Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу", -поделилась Анастасия Ракова.

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