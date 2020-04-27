Сергей Катырин назвал регионы, где у бизнеса больше всего форс-мажора

Новости

Саудовская Аравия отменила смертную казнь несовершеннолетних 06:50
Французская полиция конфисковала 140 тысяч контрабандных масок 06:41
В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели 06:02
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском 06:00
В компании Airbus объявили о новых сокращениях из-за коронавируса 05:39
Россия создаст собственных мышей для испытания вакцины от COVID-19 05:14
В Амурске граждан КНР оштрафовали за шашлыки на балконе 05:00
В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19 04:59
Глава Гидрометцентра озвучил прогноз по теплу на 2020 год 04:37
Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин 04:20
Россия попросила США протестировать осужденную россиянку на COVID-19 04:05
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону 04:02
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться 04:00
Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами 03:30
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе 02:52
Билл Гейтс назвал сроки реального появления вакцины от COVID-19 02:22
Трамп опроверг информацию о грядущей отставке главы минздрава США 02:13
В Нидерландах коронавирусом заразились норки 01:45
Рогозин объяснил невозможность объединения усилий с Маском 01:22
Академик РАН назвал время завершения вспышки коронавируса в России 00:51
Безработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии 00:25
В новом КоАП будет больше требований к камерам фиксации нарушений ПДД 26.04.2020
Минюст решил не повышать размеры штрафов в новом КоАП 26.04.2020
За лающую собаку и неисправную сигнализацию планируется штрафовать 26.04.2020
В УПЦ опровергли сведения о тотальной эпидемии в Киево-Печерской лавре 26.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
27.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергей Катырин назвал регионы, где у бизнеса больше всего форс-мажора

Текст: Татьяна Панина
Как в условиях пандемии коронавирусной инфекции, режима самоизоляции выполняются международные контракты российских компаний? Не попадут ли они потом на огромные штрафы? Об этом корреспондент "РГ" расспросила президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сергей Николаевич, сегодня много говорят о проблемах бизнеса, пострадавшего от пандемии. Есть списки отраслей, которым нужна помощь. А что происходит с нашими экспортными сделками и международными соглашениями? Бизнес справляется?

Сергей Катырин: Тоже есть проблемы. И достаточно существенные.

Вы знаете, что по закону, ТПП России может свидетельствовать обстоятельства форс-мажора во внешнеторговых сделках и международных договорах. Так вот, число обращений российских компаний за такими документами выросло примерно в 20 раз. А выдаваемых сертификатов - в 10 раз.

В последние месяцы увеличилось количество обращений и от зарубежных компаний. В большинстве своем это предприятия из Китая, Турции, Италии, Германии, Казахстана и Беларуси. Им было выдано более 20 сертификатов о форс-мажоре.

Фото: Istock
Юрист: Бизнесу придется доказывать в суде, что пандемия стала форс-мажором

Компании каких отраслей обращаются сейчас за такими свидетельствами?

Сергей Катырин: Это в основном предприятия из сферы торговли, строительства, машиностроения, судостроения, авиационной отрасли, энергетики.

Как потребность в сертификатах распространяется по российским регионам? Назовите ТОП-5, где больше всего форс-мажора. И почему?

Сергей Катырин: Больше всего сертификатов о форс-мажоре по внешнеэкономически контрактам было выдано предприятиям, работающим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Пензенской, Смоленской областях, Приморском крае. Там действительно много экспортно-ориентированных предприятий. В этом основная причина.

Сертификат дает отсрочку или вообще освобождает от контрактных обязательств?

Сергей Катырин: Нет, от исполнения контрактных обязательств такой сертификат не освобождает.

Но зато признание каких-то обстоятельств форс-мажором дает, например, право должнику не платить неустойки (штрафы, пени и прочее) за просрочку исполнения обязательства.

Если же форс-мажор носит временный характер, то освобождение от неустойки будет действовать только на период, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствовали выполнять обязательства. Но потом все нужно будет делать строго по контракту и договору. Кстати, имея сертификат, чаще всего удается уладить все эти вопросы без обращения в суд.

Фото: Istock
Ситуация с выдачей кредитов бизнесу под зарплаты начала улучшаться

Насколько велики штрафы за срыв международных договоров для российских компаний?

Сергей Катырин: Штрафные санкции за нарушение сроков исполнения обязательств, особенно по крупным зарубежным контрактам или за длительный период времени, порой исчисляются сотнями тысяч долларов.

Тогда почему ТПП не очень активно выдает сертификаты форс-мажора? Жалуются на вас. Да и ТПП это выгодно - услуга же платная.

Сергей Катырин: Во-первых, сразу хочу подчеркнуть: мы выдаем сертификаты о форс-мажоре как по внешнеэкономическим, так и по внутренним контрактам на бесплатной основе. У вас неверные сведения.

Во-вторых, мы не получали жалобы на нарушение сроков по выдаче сертификатов о форс-мажоре по внешнеэкономическим контрактам.

Теперь об интенсивности. Вы думаете это просто выписать бумажку? Надо провести экспертизу документов, часто их недостаточно бывает, приходится делать запросы. В среднем работа с одним пакетом документов по форс-мажору составляет пять часов труда квалифицированного юриста по одному заявлению.

Фото: iStock
На Ямале приняли третий пакет мер поддержки бизнеса на период пандемии

К нам обратилось 540 компаний. 130 сертификаты получили. 330 - подготовили и представили ответы. Там есть те, кому как раз не хватает документов, необходимы уточнения. А есть и те, у кого нет оснований для выдачи сертификата. Мы стараемся работать оперативно. Поэтому привлекли внешние силы - у нас достаточно серьезная юридическая команда над этим работает. И потом учтите, что сертификаты по внешнему форс-мажору выдает только федеральная палата. Это по внутреннему - все наши палаты на местах работают.

А региональные палаты справляются? У них, наверное, еще больше обращений.

Сергей Катырин: В целом - да. У них где-то более 11,5 тысячи обращения по форс-мажорам. Выдали 621 документ по внутренним сделкам между двумя российскими юрлицами. Но здесь не все зависит только от нас.

Взять лизинг в автомобильной отрасли (автобусов, грузовых автомобилей). По этим договорам мы не можем выдать такие документы, потому что прямых запретительных мер по использованию автотранспорта общего пользования (в отличие, например, от авиационных сообщений) ни региональные власти, ни федеральные не принимали. Поэтому мы обратились в Верховный Суд РФ, который вправе давать соответствующие разъяснения.

И задали конкретный вопрос: можно ли рассматривать в качестве форс-мажора те меры, которые принимали и принимают региональные власти, ограничивая передвижение граждан, как ограничение на использование и автотранспортных средств общего пользования. Кроме того, в Гражданском кодексе РФ есть положение, не позволяющее признавать отсутствие денежных средств у должника обстоятельством форс-мажора. При этом не совсем понятно, как и в каких случаях применяется это ограничение? И относится ли оно к лизинговым и арендным отношениям?

Фото: Аркадий Колыбалов
Взаимодействие вузов и бизнеса идет на пользу экономике

В такой же ситуации находятся сейчас другие участники договоров - арендодатели и лизингодатели. Они тоже - в сложной ситуации по отношению к своим кредитным организациям. И тоже хотели бы получить документ о наличии обстоятельств непреодолимой силы, чтобы представить своим контрагентам по договорам. Им же тоже надо платить. А как, если они не получают денег от своих клиентов?

То есть пандемия не является автоматически форс-мажором? Это должны определить власти страны по каждому направлению экономической деятельности?

Сергей Катырин: Да. Однако почти все считают, что само появление коронавируса, объявление пандемии уже является обстоятельством форс-мажора. Такого нет. И не только у нас, но и во всем мире.

А если мы начнем выдавать сегодня документы, не подкрепленные законом и практикой его применения, то только навредим компаниям. Их легко опротестовать в суде. Тогда придется платить пени и штрафы. Да еще и долги гасить, то есть выполнять обязательства в натуре. Мы никого не хотим подставлять.

В данной ситуации могу пока посоветовать попытаться договорится со своими партнерами об изменении договора и об отсрочке платежей. И не затягивать решение этого вопроса. А как только прояснится позиция Верховного Суда РФ, например, по аренде (самый больной вопрос), и по лизингу, мы завтра же начнем выдавать всем этим 11,5 тысячи компаний и всем, кто еще обратится, документы о форс-мажоре по внутренним контрактам.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Московская область ПФО Пензенская область ЦФО Смоленская область COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: После снятия карантина системе общепита придется перестроиться
В Минобороны подтвердили более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Минсельхоз: Экспорт зерна из России приостановлен
В Москве скончался 31 пациент с коронавирусом
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются