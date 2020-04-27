Собянин рассказал об усилении контроля очистки питьевой воды

Посетив Рублевскую станцию водоподготовки, мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал, как ведется контроль за безопасностью питьевой воды для столицы в условиях режима повышенной готовности.

- Здесь, в принципе, не так много людей работает в смену, но все они точно должны проходить ежедневное тестирование, - подчеркнул глава города. - Зоны разделения труда должны четко соблюдаться, и дистанция между работниками, контроль за дезинфекцией помещений. И, конечно, должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, за очисткой, за пробами, которые здесь берут, и, конечно, за стоками, за режимом очистки.

Мэр также потребовал от руководства Мосводоканала обеспечить заработную плату сотрудникам в том же размере, какой она была и прежде, несмотря на то, что потребление воды в городе снизилось примерно на 15 процентов - многие москвичи на время самоизоляции уехали на дачи.

Генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко доложил, что Рублевская станция работает в штатном режиме. Усилены все меры и по дезинфекции помещений, и по контролю за состоянием сотрудников. Об усилении контроля за безопасностью воды со стороны управления Роспотребнадзора по Москве сообщила и его глава Елена Андреева: "Ни в одной из проб, которые отбирались, мы не находим вируса. Качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям абсолютно соответствует всем санитарным нормам". По ее словам, определен и четкий алгоритм контроля за приходом сотрудников, за тем, чтобы не было скопления людей в момент прохода через КПП.

Напомню, Рублевская станция подает в Москву примерно треть общего объема воды - 960 тыс. куб. м в сутки. Для обеззараживания и очистки воды на станции используются безопасный и высокоэффективный гипохлорит натрия, технологии озонирования и мембранной фильтрации на гранулированном активированном угле. В связи с введением режима повышенной готовности на Рублевской станции приняты дополнительные меры по безопасности питьевой воды и обеспечению стабильного водоснабжения. Так, поставка реагентов осуществляется строго по графикам, увеличено количество проб качества воды - выполняются около 2 тыс. анализов ежедневно, а также созданы запасы, обеспечивающие непрерывную работу станции на протяжении двух месяцев.