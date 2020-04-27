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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения

Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов. За последние два года количество средств на счетах россиян увеличилось на пять триллионов рублей (на 19,6%). В среднем на человека приходится 210 тысяч рублей на депозитах.

Фото: РИА Новости
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"Сейчас банки хранят 30,8 триллиона рублей сбережений граждан - это в три раза больше, чем 10 лет назад", - эти данные приводит в исследовании РИА Новости.

Конечно, это средняя цифра, в которую вошли и сбережения московских миллионеров, и накопления простых граждан в отдаленных регионах - за счет чего разброс получается крайне ощутимый. Первое место в рейтинге богатых территорий - у Москвы, второе, с разрывом в количестве средств на счетах более чем в два раза, - у Санкт-Петербурга. В десятку лидеров также входят Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Московская области, Камчатский край, ЯНАО, ХМАО и Чукотский автономный округ. А вот Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика оказались в самом конце рейтинга по объемам вкладов на душу населения.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург ДФО Магаданская область СЗФО Мурманская область Страхование банковских вкладов

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