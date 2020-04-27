Технополис "Москва" запустил сайт с антивирусной продукцией

Технополис "Москва" запустил онлайн-платформу "Антивирусное предложение", где собраны товары и услуги, разработанные его резидентами в период пандемии коронавируса.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, ресурс поможет потенциальным заказчикам найти в одном месте подрядчика или поставщика высокотехнологичных решений.

Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев рассказал, что из-за пандемии многие резиденты перепрофилировали свои производства и даже открыли новые, чтобы наладить выпуск востребованной продукции.

"Сегодня компании, работающие в технополисе, производят медицинское оборудование и расходные материалы к нему, системы распределения медицинских газов и очищения биологически опасных стоков, резиденты оснащают машины скорой помощи и печатают на 3D-принтерах уникальные элементы устройств для больниц", - пояснил Дегтев.

Сайт с антивирусными предложениями поделен на разделы, где можно найти оборудование для дезинфекции, медицинскую технику и другие товары.