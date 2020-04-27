В ДТП с пятью автомобилями в Орле погиб человек

Авария с участием четырех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла утром в понедельник на окраине Орла.

- По предварительным данным, двигавшийся по Кромскому шоссе Mitsubishi в районе дома № 4 врезался в стоявший маршрутный автобус. После удара иномарка отлетела на пешеходное ограждение, а затем протаранила три припаркованных автомобиля: Opel, Kia и Ford, - рассказали в УМВД по региону.

Водитель Mitsubishi погиб на месте. Его пассажир и водитель автобуса доставлены в больницу. Пассажиров в маршрутке не было.