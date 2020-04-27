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27.04.2020 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП с пятью автомобилями в Орле погиб человек

Текст: Антон Валагин (Орел)
Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области
Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

Авария с участием четырех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла утром в понедельник на окраине Орла.

В Тольятти водитель сбила пешехода и врезалась в здание

- По предварительным данным, двигавшийся по Кромскому шоссе Mitsubishi в районе дома № 4 врезался в стоявший маршрутный автобус. После удара иномарка отлетела на пешеходное ограждение, а затем протаранила три припаркованных автомобиля: Opel, Kia и Ford, - рассказали в УМВД по региону.

Водитель Mitsubishi погиб на месте. Его пассажир и водитель автобуса доставлены в больницу. Пассажиров в маршрутке не было.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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