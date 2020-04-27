В "Крокус Экспо" развернут госпиталь для больных с коронавирусом

Три тысячи дополнительных больничных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будут развернуты в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Разворачиваем два больших госпиталя, где будет все необходимое - и кислород, и ИВЛ. Считаем, что май будет тяжелым, поэтому стараемся максимально готовить койки", - сказал губернатор на совещании с врачами подмосковных больниц.

Глава региона поблагодарил врачей за самоотверженную работу. Напомним, из областного бюджета дополнительно выделено 2,2 миллиарда рублей - эти деньги направлены на доплаты медперсоналу, работающему с больными COVID-19.