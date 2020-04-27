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27.04.2020 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Люберцах из мести сожгли пять автомобилей

Текст: Михаил Фалалеев
На территории одного из люберецких гаражно-строительных кооперативов сгорели сразу пять автомобилей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сообщение о поджоге поступило в дежурную часть МУ МВД России "Люберецкое". Просмотрев записи камер видеонаблюдения, прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы быстро установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 23-летний уроженец Ярославля.

Фото: youtube.com/mvd50
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Выяснилось, что накануне у молодого человека произошел конфликт с владельцами двух иномарок, которые парковались на территории автостоянки. Чтобы отомстить обидчикам, злоумышленник вернулся и поджег их автомобили. Однако пострадали и не участвовавшие автовладельцы - на месте происшествия сгорело пять машин. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ. Подозреваемый взят под стражу.

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