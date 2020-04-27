В Москве 46,5% среди новых заболевших COVID-19 младше 45 лет

В столице подтвержден 2871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Всего в городе в настоящее время - 45 351 случай коронавируса.

Среди вновь заболевших 46,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5% - от 46 до 65, 9% - от 66 до 79, еще 5% - старше 80 лет. Детей- 5,5%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди, взяты под медицинское наблюдение.

Узнать подробнее о профилактике коронавируса и куда обращаться при его первых признаках можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте.