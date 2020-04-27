В Москве от коронавируса вылечились уже 3524 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524.

Лечат в столице по российским и международным рекомендациям в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Врачи предупреждают: самолечением ни в коем случае заниматься нельзя. Две трети случаев тяжелого хода заболевания коронавирусом связаны, по оценке экспертов, именно с самолечением и поздним обращением к врачам.

В больницах столицы созданы все условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.