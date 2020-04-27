Фонтаны в российской столице традиционно "просыпались" накануне майских праздников. Этой весной сезон начнется позже. Точную дату городские власти определят с оглядкой на сценарий дальнейшего развития пандемии. Сами же водные каскады к запуску готовы. "Фонтаны аккуратно расконсервировали после зимы, провели монтаж и проверку оборудования", - пояснил заммэра. Также их почистили и промыли.

Всего на площадях, в парках и скверах Москвы около 600 фонтанов. Самые известные и популярные у горожан - на ВДНХ, в музее-усадьбе "Царицыно", у Большого театра, в Александровском саду, "Музеоне" на Крымской набережной. Самый крупный (в его составе двенадцать установок) - на Манежной площади, а самый объемный, 15 тысяч кубометров воды, находится на Поклонной горе. Самым высоким считается фонтан в Парке Горького - вода взлетает вверх на 28 метров, что сопоставимо с высотой девятиэтажного дома. А старожил, фонтан Витали, расположен на Театральной площади, за памятником Карлу Марксу. Его построили еще в первой половине XIX века. Раньше отсюда набирали воду жители ближайших домов, а у подножия фонтана из специально обустроенных емкостей пили лошади. Современный вид каскад обрел в 1835 году. По задумке мастера Джованни Витали, водную чашу держат четыре амура, символизирующие музыку, поэзию, трагедию и комедию.