В Москве пресекли нелегальное производство лекарств

Медицинскую аферу раскрыли в столице сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями Росздравнадзора по Москве и области. Они пресекли нелегальное производство лекарств, продаваемых якобы от коронавируса.

Некий иностранный гражданин снял помещение на территории медицинского центра и организовал в нем прием граждан, которым предлагать приобрести лекарства, якобы помогающие от коронавирусной инфекции. Эти сомнительные препараты гражданин производил там же, где и принимал посетителей. Регистрации на территории России у тех веществ, из которых иностранец собирал чудо-средства, не было.

Начато административное расследование. А в Росздравнадзоре предупредили москвичей: применение незарегистрированных лекарств может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.