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27.04.2020 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве прошли первые публичные слушания по реновации в онлайне

Текст: Александр Мелешенко
В Москве завершились первые публичные слушания по проектам застройки кварталов реновации в электронном формате. С 13 по 26 апреля жители Коптево, Пресненского, Северного Тушино, Фили-Давыдково и Черемушек, не выходя из дома, смогли увидеть, что предлагают архитекторы построить на месте ветхих пятиэтажек, где на их улице появится новая школа и в какой спорткомплекс смогут ходить их дети. Об этом "РГ" рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По ее словам, участники онлайн-слушаний на сайте проекта "Активный гражданин" смогли не только изучить проекты во всех деталях, но и оставить к ним свои идеи и предложения. "Для удобства восприятия проектов мы подготовили дополнительные материалы: 3-D визуализации, видеоролики, а также подробные информационные буклеты. Теперь все собранные от жителей предложения будут переданы проектировщикам, которые постараются их максимально учесть", - рассказала Княжевская.

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Первый опыт онлайн-слушаний она считает успешным - сайт работал без сбоев и все желающие смогли изучить проекты архитекторов в любое удобное время. Раньше слушания проходили в очной форме - жителям нужно было знакомиться с проектами в управах районов или едином информационном центре программы реновации на 2-ой Брестской улице. Оставить свои идеи можно было в журнале отзывов или высказать их проектировщикам на самих слушаниях, где обычно в одном зале собиралось несколько сотен человек. Именно из-за большого скопления людей власти в марте решили заменить обычные слушания их электронным аналогом - собираться вместе во время пандемии коронавируса слишком опасно.

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Уже сегодня познакомиться с будущим своих кварталов смогут жители еще шести районов - 27 апреля стартуют публичные слушания по проектам реновации Зюзино, Котловки, Кузьминок, Марфино, Останкинского и Нижегородского. Обсуждение продлится до 10 мая, после чего все внесенные предложения также передадут проектировщикам. Если у москвичей возникнут не идеи, а вопросы, то задать их можно прямо на "Активном гражданине" - ответ от проектной организации придет на электронную почту.

Принять участие в слушаниях могут только те, кого непосредственно касается проект - например, местные жители или работающие в расположенных поблизости организациях. Поэтому для полноценного доступа к обсуждению нужно подтвердить свой статус с помощью личного кабинета на сайте мэрии mos.ru. Там придется заполнить паспортные данные и ввести номер СНИЛС, а также добавить копии подтверждающих документов. Хватит страницы паспорта с регистрацией или свидетельства о собственности - главное показать, что обсуждаемый проект имеет к вам отношение.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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