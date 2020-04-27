В Москве составили более 500 протоколов о нарушении дистанции в магазинах

В Москве с 11 апреля составили 504 протокола о том, что в магазинах не была обеспечена социальная дистанция, необходимая во время режима повышенной готовности. Общая сумма штрафов может составить от 37,52 до 105,2 млн рублей в зависимости от решения суда, сообщил "РГ" глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, обеспечение социальной дистанции между покупателями и сотрудниками, защитные пластиковые экраны на кассах, регулярная дезинфекция помещений и обеспечение всех сотрудников средствами индивидуальной защиты - весь этот комплекс мер приводит к значительному снижению любых рисков дальнейшего распространения опасной инфекции.

"Подавляющее большинство торговых предприятий добросовестно и ответственно подошли к выполнению санитарных требований, - отмечает Алексей Немерюк. - На сознательное поведение предпринимателей повлияло и регулярное проведение контрольных мероприятий. Если в начале периода проверки объектов торговли ежедневно составлялось в среднем 80 протоколов, то сейчас это количество уменьшилось до 20-25".

Он отметил, что за прошедшую неделю было составлено 153 материала по нарушению правил социального дистанцирования. Это в два раза меньше, чем с 13 по 19 апреля.