В Москве за две недели выявлено 563 нарушений социальной дистанции

За две недели власти Москвы выявили 563 нарушений социальной дистанции, а также 222 случая незаконной предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По его словам, проверку соблюдения предприятиями режима повышенной готовности проводит Госинспекция по недвижимости. "За две недели проинспектировано более 50 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 785 нарушений, из которых 563 - при отсутствии социального дистанцирования, а еще 222 - при незаконном осуществлении деятельности во время пандемии. Как показали контрольные мероприятия, после составления протокола нарушения устраняются практически сразу. Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений", - сказал заммэра.

Напомним, во время эпидемии коронавируса могут работать только предприятия жизнеобеспечения и производства непрерывного цикла. Все остальные до 1 мая должны быть закрыты. За нарушения правил на юридических лиц накладывается штраф от 100 до 300 тысяч рублей.