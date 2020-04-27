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27.04.2020 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве за две недели выявлено 563 нарушений социальной дистанции

Текст: Ангелина Зеленькова

За две недели власти Москвы выявили 563 нарушений социальной дистанции, а также 222 случая незаконной предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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По его словам, проверку соблюдения предприятиями режима повышенной готовности проводит Госинспекция по недвижимости. "За две недели проинспектировано более 50 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 785 нарушений, из которых 563 - при отсутствии социального дистанцирования, а еще 222 - при незаконном осуществлении деятельности во время пандемии. Как показали контрольные мероприятия, после составления протокола нарушения устраняются практически сразу. Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений", - сказал заммэра.

Напомним, во время эпидемии коронавируса могут работать только предприятия жизнеобеспечения и производства непрерывного цикла. Все остальные до 1 мая должны быть закрыты. За нарушения правил на юридических лиц накладывается штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

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