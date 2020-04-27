В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска

Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам купить за 3,5 тысячи рублей цифровые пропуска для передвижения по Москве и Подмосковью. Ирина Волк пояснила, что для получения пропуска мошенники узнавали у желающих паспортные данные и информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Получив деньги "продавцы" сразу переставали выходить на связь.

Операция по задержанию проводилась оперативниками московского уголовного розыска. На след преступников в сети правоохранителям помогали выйти представители Департамента информационных технологий города Москвы и компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в совершении как минимум двух эпизодов противоправной деятельности.

"В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".