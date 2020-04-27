В Подольске на карантин закрыли общежитие с жильцами

Рабочее общежитие на улице Красной в подмосковном Подольске оказалось закрыто на карантин вместе с жильцами. 149 его обитателей оказались в замкнутом пространстве - им запрещено покидать здание.

Как рассказали "РГ" в администрации Подольска, в общежитии живут в основном иногородние работники подольских и московских предприятий. Среди жильцов - пять семей с детьми. Система в здании коридорная, то есть кухня и санузлы - общие, поэтому, когда COVID-19 подтвердился у трех совершеннолетних членов одной семьи, в двухнедельную изоляцию с оформлением больничных листов без разговоров отправили всех.

Как утверждают сами изолированные, которые активно общаются с миром в соцсетях, продуктами и питьевой водой они обеспечены. Хлеб и воду жильцам бесплатно привозит управляющая компания, все время предлагают помощь местные жители. Был даже курьезный случай: жительница соседнего дома услышала, как с балкона общежития громко жалуется человек - его, мол, заперли без воды и еды. Она побежала в магазин и принесла два пакета с продуктами - и только после этого выяснила, что у рабочего все необходимое есть, а кричал он, не желая смириться с режимом самоизоляции.

"В общежитии имеются возможности для приготовления горячего питания. В настоящее время жителям не требуется покупка продуктов или чего-то еще за собственные средства", - говорит начальник территориального отдела "Львовский" городского округа Подольск Александр Литвин. Трое первых зараженных находятся в больнице. Результаты анализов остальных еще не пришли.