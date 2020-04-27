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27.04.2020 12:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Владимирцам запретили выходить из дома без масок

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Власти Владимирской области ввели новые правила посещения общественных мест: для пенсионеров установили разрешенное время для походов в магазины, а всем жителям предписали обязательно использовать маски, защищающие органы дыхания.

Власти запретили посещать объекты розничной торговли, аптеки, вокзалы, пользоваться общественным транспортом без масок или респираторов. Как сообщили в администрации региона, обязательный масочный режим стал вынужденной ограничительной мерой перед сезоном майских праздников в период эпидемии COVID-19.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- С 27 апреля без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать объекты розничной торговли и предоставления услуг, деятельность которых не приостановлена; аптеки и аптечные пункты; органы государственной власти и местного самоуправления области, а также подведомственные им организации; железнодорожные и автовокзалы, станции, а также пользоваться всеми видами транспорта общего пользования, в том числе такси, - пояснили в обладминистрации.

Пенсионерам старше 65 лет посещать магазины, торговые центры и аптеки можно только с 9 до 12 часов. Все остальное время пожилые люди должны находиться дома или на даче. Кроме этого, детям до 18 лет запрещено нахождение в общественных местах без сопровождения взрослых. Исключения составляют обращение за медицинской помощью, выгул домашних животных в радиусе не далее 100 метров от дома и вынос мусора.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ограничительные меры также коснулись работы интернатов и домов престарелых во Владимирской области. С 27 апреля все 30 социальных учреждений региона с круглосуточным пребыванием людей перешли на закрытый режим. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди пожилых и ослабленных пациентов, входящих в группу риска, персонал учреждений будет работать сменами длительностью не менее двух недель. За работу в особых условиях работникам интернатов будут дополнительно выплачивать по 20 тысяч рублей за 14 дней работы в закрытом круглосуточном режиме.

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