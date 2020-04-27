Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией правительство Москвы решило увеличить стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, сообщает пресс- служба департамента здравоохранения Москвы.

Они получат дополнительное финансирование, которое даст им возможность обеспечить своим сотрудникам такие же федеральные и городские доплаты, какие получают медицинские работники. Выплаты эти будут произведены с учетом прошедших рабочих дней начиная с даты начала работы сотрудников в больнице.

Обычно вопрос выплат таким сотрудникам регулируется на уровне самих подрядных организаций, которые выполняют работы на аутсорсинге. Это касается в основном клининговых компаний. Городские и федеральные доплаты их работники не получают, однако в случае с пандемией - получат.

В пресс-службе также сообщили, что прорабатывается вопрос обеспечения сотрудников подрядных организаций средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В настоящий момент обеспечение СИЗ относится к ответственности подрядной организации.