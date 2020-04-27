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27.04.2020 08:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Власти Москвы и "Роскино" проведут международный онлайн-форум

Текст: Любовь Проценко

Международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event проведут правительство Москвы и Минкультуры РФ вместе с компанией "Роскино". Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Форум запланирован на конец мая. Принять участие в нем приглашены зарубежные байеры и продюсеры. Пройдет форум в качестве меры поддержки российских производителей фильмов и сериалов.

Фото: iStock
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Основным языком Key Buyers Event станет английский. Онлайн-показы, презентации проектов и переговоры между участниками пройдут на специальной цифровой платформе. Представлено на форуме будет около 150 часов видеоконтента - готовых работы и тех, что находятся еще в производстве. Дело в том, что пока кинотеатры закрыты, многие съемки заморожены на неопределенный срок. Наталья Сергунина поделилась подробностями:

- Это важный проект по поддержке российских компаний. В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе. Таких онлайн-форумов, на которых игрокам со всего мира представляют продукцию конкретной страны, раньше не проводилось. Надеемся, что новизна формата и масштаб события привлекут как можно больше участников, включая мировых лидеров рынка.

Поддержали проведение форума и в профессиональном сообществе такие крупнейшие холдинги, как "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК; "Телекомпания НТВ", каналы "Пятница" и ТВ-3; дистрибьюторы "Централ Партнершип", ГК "Планета Информ", Art Pictures Distribution; компании Art PicturesStudio, Bazelevs, PREMIER Studios; Yellow, Blackand White Group, кинокомпании "CTB" и "Марс Медиа", видеосервис START, анимационные компании "Союзмультфильм", Wizart, ГК "Рики" и многие другие.

Получить более полную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы можно по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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