Воробьев: Режим самоизоляции в Подмосковье продлят и на майские праздники

Все ограничительные меры - режим самоизоляции и пропускная система будут действовать в Подмосковье и на майские праздники, заявил губернатор области Андрей Воробьев.

"Ситуация сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч", - написал Воробьев в социальной сети Instagram.

Он рассказал также, что область решила задействовать все резервы и удвоить количество инфекционных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.