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27.04.2020 21:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Воробьев: Режим самоизоляции в Подмосковье продлят и на майские праздники

Текст: Ирина Рыбникова

Все ограничительные меры - режим самоизоляции и пропускная система будут действовать в Подмосковье и на майские праздники, заявил губернатор области Андрей Воробьев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Ситуация сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч", - написал Воробьев в социальной сети Instagram.

Он рассказал также, что область решила задействовать все резервы и удвоить количество инфекционных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

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Хочу снова рассказать вам, как мы справляемся с коронавирусом и где сегодня находимся. Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. ⠀ ❗️Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники. ⠀ Наше здравоохранение работает напряженно. Начиная с тех, кто перевозит больных и до тех, кто их лечит. Система работает, есть свободные койки с кислородом и ИВЛ. Есть лекарства и все необходимое. Это значит, что пациенты, жизнь которых в опасности, получают необходимую помощь. ⠀ ▪️Но расслабляться не имеем права. Поэтому мы решили удвоить число коек, задействовать все резервы. Где-то это совсем новые лечебные корпуса, где-то мы перепрофилируемся существующие. Это важно делать, потому что каждый день мы госпитализируем сотни людей. Вы видите цифры, и радоваться пока нечему. ⠀ ▪️Сегодня я общался с нашими врачами и с тем, кто — как мы говорим — работает в красных зонах. Они отдельно обратили внимание на психологическое состояние людей, пациентов. Каждый из нас сегодня следит за своими симптомами. Некоторым — прямо скажем — страшно, когда появляется кашель и, не дай Бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас — как можно больше людей диагностировать на КТ. ⠀ Мы дополнительно запустили шесть центров, в том числе два сегодня. Это очень важно. Исследование показывает, угрожает что-то твоей жизни или нет. В одном Красногорске за сутки проверили 86 человек с подозрением на COVID-19, но госпитализировали только 24. То есть часто человека не нужно госпитализировать. Есть случаи, когда безопаснее лечиться дома. ⠀ Специализированные больничные койки с кислородом надо оставить для тяжелых. ⠀ Много случаев, где угрозы для жизни нет, а значит можно и нужно лечиться дома. Мы будем продолжать эту работу, чтобы оставить койки с кислородом и ИВЛ именно тем, кому это необходимо в первую очередь. ⠀ Продолжение в комментариях.

Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev)

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