"Яндекс.Переводчик" стал распознавать якутский язык

Компания "Яндекс" анонсировала включение якутского языка в сервис "Яндекс.Переводчик".

Информация об этом была опубликована накануне Дня Республики, который в Якутии отмечают 27 апреля.

"Ко Дню рождения Республики Саха (Якутия) компания "Яндекс" сделала прекрасный подарок", - сообщил в своем Instagram глава региона Айсен Николаев.

Он отметил, что теперь все желающие могут переводить слова и фразы с якутского языка на 98 языков мира и обратно.

"Поддержка якутского языка в таких машинных переводчиках, как "Яндекс.Переводчик", Google Translate и др., включение нашего языка в автоматический перевод в социальных сетях - это комплекс ряда поэтапных мероприятий. Да, работа в этом направлении в настоящий момент только начинается, но мы осознаем, что это необходимо для наших будущих поколений", - подчеркнул Айсен Николаев.

Команде "Яндекса" помогли энтузиасты-якутяне, которые собрали около 50 тысяч фраз на якутском и их переводы на русский.

По словам инициатора проекта, научного сотрудника Национальной библиотеки Якутии Алексея Иванова, качество машинного перевода для якутского языка уже приближается к человеческому, но еще требует совершенствования.