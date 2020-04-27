На Камчатке сократят расходы на содержание чиновников

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил, что до конца года расходы на государственный аппарат региона сократят на 13-15 процентов.

На прошлой неделе вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание. Во время него он рекомендовал главам дальневосточных субъектов сократить неэффективных чиновников, а высвободившиеся средства направить на борьбу с коронавирусом.

- Итогом этой работы должно стать повышение эффективности и сокращение госслужащих и расходов на систему. Будет оценка эффективности госслужащего - четыре основных критерия: это исполнительская дисциплина в исполнении поручений, финансовая эффективность расходования средств по назначению и в плановом характере, реализация стратегических задач, в том числе национальных проектов, и открытость, -цитирует Солодова РИА Новости.

Напомним, на утро 27 апреля на Камчатке подтверждено 195 случаев заражения COVID-19.