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27.04.2020 07:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке за сутки выявили 85 новых случаев COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Камчатском крае за сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших достигло 195.

Как пояснил врио главы региона Владимир Солодов, основной прирост инфицированных дала строительная отрасль. Среди заболевших числятся в том числе те, кто работал на возведении объектов Минобороны РФ.

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- Все больные, все контактные изолированы на территории обсерватора, с проявлениями коронавирусной инфекции помещены в госпиталь. Для этих целей дополнительно развернуты серьезные мощности в военном госпитале. Порядка 89 человек сейчас находятся у них, - сказал Солодов.

Он отметил, что четыре человека с COVID-19 - в тяжелом состоянии, один дышит с помощью аппарат ИВЛ.

На утро понедельника в России выявлено 80949 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 6767 вылечились, жертвами стали 747 пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Распространение коронавируса COVID-19

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