В Магаданской области скончались два пациента с коронавирусом

В Магаданской области умерли два человека с коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Сергей Носов.

Он отметил, что скончались мужчина в возрасте 68 лет и 85-летняя женщина. Оба они имели хронические заболевания.

"Ситуация с COVID-19 в Магадане изменилась в худшую сторону. Система здравоохранения области готова к оказанию помощи: разворачиваются дополнительные койки, приобретаются средства защиты для врачей и жителей. Но главное сегодня - соблюдение мер предосторожности, санитарных норм, которые рекомендованы Роспотребнадзором", - подчеркнул губернатор.

Всего в регионе зафиксировано 91 случай заболевания коронавирусом. Обследовано 2371 человек. Два пациента уже выздоровели.