На помощь врачам Находки с COVID-19 приехали коллеги со всего Приморья

В Находку, где у 22 сотрудников скорой помощи обнаружен коронавирус, прибыли коллеги из разных районов Приморского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня на помощь откликнулись медработники из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов. У нас ежедневно работало восемь бригад, столько же действует и сегодня Обслуживание населения идет в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова главного врача СМП Находки Андрея Джирмы.

По данным РИА Новости, в город приехали 29 врачей, медсестер и фельдшеров. Ожидается еще девять специалистов. Всех работников бесплатно разместили в гостиницах, а также предоставили питание и средства связи.

Напомним, что в Приморском крае зафиксировано 302 случая заболевания COVID-19. Уже 33 человека выздоровели, три пациента скончались.

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