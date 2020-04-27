Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне

Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников. Птицы слетелись туда, заметив свечение, и не смогли покинуть корабль.

Они оказались в заложниках из-за особого строения тела и крыльев. Буревестники могут легко нырять, летают над морем и рядом с ним, опускаются на воду и взлетают в небо прямо с ее поверхности. Но при этом им трудно перемещаться по суше, они не способны самостоятельно взмыть ввысь оттуда. Им нужно находиться на воде или какой-то возвышенности, например, на скале, чтобы взлетать при встречном потоке ветра.

Как сообщил ТАСС директор фонда "Зеленый Сахалин" Александр Иванов, буревестников оказалось так много, что членам экипажа приходилось буквально расталкивать их ногами, чтобы ходить по палубе. Но, несмотря на это, они все же начали погрузочно-разгрузочные работы и придавили многих птиц.

"Спасти птиц можно, если всех спустить на воду. Я считаю, что это должны были сделать сами члены экипажа еще до начала разгрузки судна", - заявил Александр Иванов.