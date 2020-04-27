Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах, пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин потребовал от губернаторов ускорить ремонт дорог в регионах, пострадавших от паводков. Глава государства при этом предложил главам регионам самим "покататься по таким дорогам", чтобы понять неудобства граждан.

Эту тему российский лидер поднял на совещании о ситуации с паводками и пожарами. Он обратил внимание, что губернаторы жалуются на проблемы с получением средств из федерального бюджета на дорожные работы.

- Решение принято, согласовано, а результата нет, - отметил президент. - И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно, не поступают, все завязло в каких-то процедурах.

Он привел в пример дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области. Из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены, подчеркнул Путин.

- И люди вынуждены ездить по колдобинам, - констатировал он. И обратился к главам регионов: "Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее".

По словам президента, о принятых решениях "нужно не только объявлять, нужно обязательно доводить их до полной реализации для того, чтобы они оказали ощутимое, реальное влияние на жизнь людей".

Между тем Минтранс РФ готов направить в 2020 году 1,7 млрд рублей из федерального дорожного фонда на восстановление мостов и автодорог после паводков, сообщил глава министерства Евгений Дитрих в ходе совещания.