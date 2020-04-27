Регионы вводят штрафы за неношение защитных масок

Практика показывает, что маски, способные защитить от коронавируса, носят далеко не все жители России. Как следствие, регионы начинают с этим бороться и вводят штрафы - достаточно крупные.

Так, с 1 апреля в Амурской области за неисполнение обязанности по ношению масок физические лица могут быть привлечены к ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Введение штрафов за появление в общественном транспорте и любых закрытых помещениях без масок анонсировал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Размер штрафов будет определять суд в соответствии с действующим законодательством, пояснили "РГ" в областном оперштабе по коронавирусу. Согласно поправкам, внесенным в закон Свердловской области "Об административных правонарушениях", с 10 апреля неисполнение требований профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции влечет финансовые санкции в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч - для должностных лиц и от 500 тысяч до одного миллиона - для юридических.

Ужесточение требований к масочному режиму анонсировали и орловские власти. "С 29 апреля будет реализовываться указ, по которому гражданам будет запрещено находиться в общественных местах без масок", - пообещал губернатор Андрей Клычков. Запрет коснется пребывания в общественном транспорте и торговых точках, причем соблюдать его обяжут не только посетителей, но и работников: водителей и продавцов.

Санкции предусматривают штраф до 30 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч - для индивидуальных предпринимателей и 100-300 тысяч рублей - для юридических лиц. Поплатиться за разгильдяйство подчиненных могут и руководители - для должностных лиц предусмотрен штраф в 10-50 тысяч. Если же будет доказано, что хождение без маски причинило вред здоровью человека, штрафы вырастают на порядок. Также возможно приостановление деятельности организаций, в которых обнаружат нарушения.