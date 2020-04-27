Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин

Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск. Он привез 89 туристов, которые застряли на отдыхе из-за закрытия международных транспортных коридоров в связи с пандемией коронавируса. Власти островного региона обратились к федеральному центру с просьбой помочь вернуть россиян на родину.

"Весь путь пассажиры находились в защитных костюмах и масках. Сейчас им предстоит пройти тесты на коронавирус и обязательная двухнедельная обсервация", - сообщили ТАСС в пресс-службе южно-сахалинского аэропорта.

По последним данным, в России зарегистрировано 80949 случаев заболевания COVID-19. 6767 человек из этого числа выздоровели, 747 скончались. В мире число заболевших превысило 2,9 миллиона человек.