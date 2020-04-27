В Амурске граждан КНР оштрафовали за шашлыки на балконе

В Хабаровском крае жители четырехэтажного дома в Амурске вызвали пожарных, заметив сильный дым на первом этаже здания.

Приехав на место, спасатели обнаружили на балконе разожженный мангал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Трое граждан КНР решили пожарить шашлыки, причем, не выходя из дома. К счастью, возгорания удалось избежать. Виновник заплатит штраф в две тысячи рублей", - отмечается в сообщении.

Напомним, что с 1 октября 2019 года запрещено разводить огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.