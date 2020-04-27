В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели

В Благовещенске на одном из пролетов моста через реку Зея просела плита перекрытия, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже известно, что на подготовку и проведение ремонтных работ потребуется около 15 дней. С 26 апреля по мосту запрещено движение грузового автотранспорта свыше 3,5 тонн. Для большегрузов организуют площадки для оперативной перегрузки во Владимировке и на Новотроицком шоссе.

"На время ремонта движение по переезду будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Автобусы продолжат ходить по графику. У моста будут дежурить экипажи ДПС", - говорится в сообщении.