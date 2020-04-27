В Якутии большой алмаз назвали именем Героя Советского Союза

В Якутии крупный ювелирный алмаз, добытый на месторождении трубки "Юбилейная", назвали именем Героя Советского Союза Григория Кузнецова.

В Год патриотизма и к 75-летию Победы в республике решили присваивать алмазам, весом более 50 карат, имена якутян, удостоенных медали "Золотая Звезда" за подвиги в Великой Отечественной войне.

За год большие алмазы названы именами уже шести Героев Советского Союза, сообщает пресс-служба правительства субъекта. В рамках проекта планируется присваивать драгоценным камням имен якутян - Героев Социалистического Труда, а также других заслуженных людей, внесших большой вклад в развитие региона.

Справка "РГ"

Григорий Дмитриевич Кузнецов родился в 1911 году в деревне Шевелево Сокольского района Ивановской области. До войны был рабочим на Алданских золотодобывающих приисках. Призван в армию в 1942 году.

Участник Сталинградской и Курской битв, освобождал Молдавию, Польшу, штурмовал Берлин.

В ночь на 3 марта 1944 года в составе десанта, под огнем врага с помощью подручных средств переправился через реку Ингулец на Украине, захватил плацдарм для переправы основных сил. Проводя крупную разведку с боем, внес панику в оборону врага, отбил несколько яростных атак противника. Григорий Дмитриевич в этой операции лично уничтожил до 60 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 года. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.