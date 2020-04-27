В Якутске введут обязательный масочный режим

В Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тикси, Мирнинском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах с 28 апреля вводится масочный режим в общественных местах.

"Мы видим, что масочный режим и социальное дистанцирование не соблюдаются. Как доложила глава Якутска, за неделю увеличилось количество пассажиров в общественном транспорте. Ситуация в городе далека от стабильной и, наоборот, ухудшается", - приводит пресс-служба правительства региона слова главы республики Айсена Николаева.

Ограничительные меры в столице и в территориях, где действует режим строгой самоизоляции, должны соблюдаться в автобусах, магазинах и на улицах.

Всего в Якутии зарегистрировано 157 случаев коронавируса, из них 25 человек находятся на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 18 пациентов полностью выздоровели, одна женщина скончалась.