В Приамурье осудят мужчину за подделку рецепта для покупки психотропов

В Амурской области перед судом предстанет житель Благовещенска, обвиняемый в подделке рецептов (статья 233 УК РФ).

По данным регионального УМВД, мужчина купил в аптеке психотропный препарат. Фальшивые бланки медицинских рецептов и печати врача он заказал в интернете. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

"Кроме того, во время обыска у обвиняемого изъято около 200 удостоверений, вкладышей к ним, бланков, а также печати различных госучреждений, некоторые из них с гербовыми знаками", - отмечается в сообщении.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело об изготовлении государственных наград, штампов и печатей (статья 327 УК РФ).