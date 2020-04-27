Нижегородцы устроили хороводы в лесу, несмотря на режим самоизоляции

Нижегородская полиция проводит проверку по поводу опубликованного в социальной сети видео, где во время режима самоизоляции жители устроили массовый хоровод в лесу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Видео было снято в Стригинском бору Автозаводского района Нижнего Новгорода. На нем запечатлены народные гуляния - по всей видимости, собравшиеся отмечали праздник Красная горка.

Красная горка, или Фомино воскресенье, по церковному календарю - первый день после Великого поста, когда разрешается венчание в храмах. Впрочем, из-за режима самоизоляции сейчас обвенчаться не получится.

Но праздник имеет еще и фольклорное звучание. Чем именно были обусловлены хороводы в Стригинском бору, выяснит полиция.