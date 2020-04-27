Пермские ученые создали "умные" ваучеры для малого бизнеса

Новая блокчейн-платформа, разработанная учеными Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с международной компанией Lykke Business, позволит выпускать "умные" ваучеры.

Финансовый инструмент должен поддержать средний и малый бизнес в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

- Для примера рассмотрим ресторан, в который вы ходили постоянно. На нашей блокчейн-платформе любой человек сможет приобрести ваучер, выпущенный этим рестораном, который можно обменять сразу же на доставку блюда или расплатиться им позже, когда появится возможность прийти в заведение, - пояснил "РГ" заведующий лабораторией криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ Сергей Ивлиев.

По мнению разработчиков, новая платформа может заинтересовать предпринимателей из тех отраслей, которые больше всего пострадали от ограничительных мер - туристический, гостиничный и ресторанный бизнес.