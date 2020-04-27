Спасти вузы от главной проблемы осени могут льготные кредиты на учебу

На высшую школу легла огромная нагрузка - перестроить всю существующую систему под дистанционный формат. Получилось ли у них? С какими проблемами пришлось столкнуться? "РГ" спросила ректоров нижегородских вузов о том, как работается в новых условиях и чего ждать в сфере высшего образования в ближайшие месяцы.

Деньги и будущее

Есть общая для всех вузов проблема. Осенью, по всей видимости, резко упадет количество студентов, обучающихся на платной основе. А для многих "платники" - весомая часть всего бюджета.

"Сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность льготных образовательных кредитов. При отказе от платников многие вузы просто не выживут", - считает ректор Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н.И. Лобачевского Елена Загайнова.

Вопрос денег беспокоит и студентов. В Мининском университете "РГ" рассказали, что многих студентов волновала оплата за обучение и за общежитие. Вуз сделает перерасчет для тех, кто не живет в общежитии в апреле и продлит действие отсрочки по оплате обучения без взимания пени.

А что нас вообще ждет после пандемии? Реален ли полный переход на дистанционку, когда коронавирус отступит? Ректоры говорят, что какие-то практики безусловно приживутся. "Нынешний опыт дистанционной работы значительно улучшит качество образовательного онлайн-продукта, - уверена Елена Загайнова. - Но классическое образование в полной мере ничто не заменит. Потому что очень важен личный контакт с преподавателем - это и правильное позиционирование студента, и психологический базис".

Абитуриентов дистанционка не пугает

Но перед разговором с ректорами, мы спросили тех, кто заканчивает школу и готовится к поступлению. Что изменилось для них? Понятно, что выборка не статистическая, но оптимистичная: дети онлайн-формат вполне воспринимают.

Григорий готовится поступать на ядерную физику. Говорит, что и раньше особо не выходил из дома ради подготовки к поступлению. "Я занимался с репетиторами очно, сейчас продолжаю заниматься онлайн", - рассказывает он. Единственное, что беспокоит будущего абитуриента - ЕГЭ: "Вдруг решат провести дистанционно, тогда результаты будут необъективными, многим это даст шанс на списывание".

На информационные технологии собирается поступать Дмитрий. Он тоже особых проблем из-за дистанционной учебы не испытывает: "С репетиторами по математике и информатике мы начали заниматься дистанционно с помощью скайпа и дискорда, а также интерактивной доски AwwAPP. Учительница по русскому языку каждую неделю задает писать сочинения и отправлять ей на почту, а учительница по математике дает нам в неделю 4 варианта ЕГЭ прорешать и прислать ей".

Опрошенные "РГ" ректоры вузов никаких критичных проблем из-за перехода в дистанционный формат не назвали. В ННГУ имени Лобачевского пояснили, что еще до пандемии половина учебных материалов была сделана в рамках "цифрового университета" и загружена на собственные платформы. Несколько лет развитием электронной образовательной среды занимается и Мининский университет. Но это вузы, расположенные в мегаполисе - в Нижнем Новгороде. А что глубинка?

В сотне километрах от областного центра на юго-востоке региона есть Княгининский район. В нем находится Княгининский университет. Полностью на дистанционный формат работы основные образовательные программы он перевел с 18 марта. "Ведутся даже занятия по физической культуре. Посещаемость при дистанционном синхронном взаимодействии даже выше, чем в обычном режиме", - рассказал "РГ" ректор Анатолий Шамин.

Проблемы нового времени

Но при всем оптимизме вузов понятно, что без проблем не обходится.

"Сложности бывают у студентов из отдаленных районов, где не всегда интернет стабилен. Непросто учиться иностранцам - прежде всего, из-за языковых барьеров, им бывает трудно что-то оперативно уточнить, как это происходит оффлайн", - рассказала Елена Загайнова.

По ее словам, есть сложности с дисциплинами, которые предусматривают большое количество лабораторных работ. Студенты-биологи вряд ли смогут дома вырастить и рассадить клеточные культуры так, как это делается в вузовских лабораториях. Студенты-физики не смогут дома сделать лабораторную работу по фотонике с использованием маломощных лазеров. У химиков практика начинается с первого курса. Видеоролики не могут заменить лабораторные работы.

"Зато хорошо переводятся на дистант экономические и филологические специальности", - замечает Загайнова.

В Мининском университете, подводя итоги месяца работы на дистанционном формате, назвали и другие проблемы. Например, использование преподавателями множества источников связи для проведения разных форм занятий. Зачастую предложенные варианты расходятся с предпочтениями студентов. Некоторые даже стали жаловаться на якобы увеличенную нагрузку на дистанционке.

"В ситуации, когда студент выполняет задания во время работы в аудитории, он не замечает, сколько времени занимает его выполнение. Там есть мера исчисления времени - одна пара, - объясняет врио ректора Мининского университета Елена Илалтдинова. - Когда же задание выполняется вне аудитории в электронной информационно-образовательной среде, он считает не время, потраченное на выполнение одного задания, а количество самих заданий, то есть живет в другой "системе координат". Более того, в обычное время есть четкое разделение аудиторной и внеаудиторной работы, в то время как сейчас вся работа проделывается дома. Отсюда и возникает ощущение, что заданий стало в два-три раза больше".

В Княгининском университете признались, что за последнее время выросли расходы на мероприятия по противодействию распространению коронавируса, поддержку онлайн платформ и электронной информационно-образовательной среды. "Частично их можно было бы компенсировать за счет федеральных программ и грантов, но поскольку наш вуз региональный, большая часть федеральных программ для нас недоступна. Решение этой проблемы могло бы стать значимой помощью", - рассказал Анатолий Шамин.

Как пройдет сессия и защита дипломов

С промежуточной аттестацией студентов вузы надеются справиться без особых проблем и в дистанционном формате. Пока преподаватели сами тренируются: проводят заседания ученого совета онлайн, привыкают к этикету видеоконференций.

"Часть оценок будет выставлена по итогам текущей успеваемости, - поясняет Елена Загайнова. - Где не получится - будем принимать экзамены онлайн. В зум-конференциях просим студентов сидеть так, чтобы было видно лицо и руки. В онлайн-группе на 15-20 человек преподаватель может контролировать процесс, чтобы никто не списывал".

В ННГУ планируют в ходе сессии использовать технологию распознавания лиц. Для этого студентов просят прислать свои фотографии, не обязательно профессионального качества, подойдет и селфи на телефон.

Студентов волнует не только сессия, но и практика. В основном те, кто учится в Мининском университете, проходит ее в школах, детсадах и других образовательных учреждениях. Но дистанционный формат коснулся всех. Поэтому вуз работает над тем, чтобы студенты встроились в их деятельность и в таких условиях. К примеру, был запущен проект "Нижегородский волонтер дистанта": студенты Мининского университета оказывают помощь ученикам и учителям школ региона с дистанционным обучением. На сегодня отработано более сотни заявок от учителей и школьников.

На онлайн-формат перейдет и защита выпускных работ. "Сейчас студенты заканчивают писать дипломы. Нам повезло, что режим самоизоляции был введен позже, чем в Москве - мы успели подготовиться. Пока было можно, проводили занятия в малых группах. Сейчас дипломники дописывают работы, консультируются с руководителями онлайн. В процедуре защиты дипломов нет ничего, что нельзя было бы сделать онлайн", - говорит Елена Загайнова.

Поступление тоже дистанционно

Дистанционка, по всей видимости, ждет и абитуриентов.

"Министерством науки и высшего образования России анонсировано, - рассказывает Анатолий Шамин, - использование в ходе государственной итоговой аттестации и приемной кампании 2020 года системы, использующей технологию так называемого прокторинга - процедуры административного контроля на онлайн-экзамене или тестировании, включая электронное распознавание лиц и идентификацию аттестуемых". Если такая система в ближайшее время появится и будет рекомендована к применению, то, по словам ректора, университет, конечно, будет ее использовать.

Елена Загайнова, говоря о вступительной кампании, отметила, что за техническую сторону опасений нет. "Единственное, - заметила дна, - что пока непонятно, это момент с оригиналами документов. Сейчас оригинал должен быть предоставлен абитуриентом в течение года, мы зачисляем на основе согласия абитуриента, и считаем, что согласие дано только к нам в вуз. Пока этот вопрос прорабатывается".

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