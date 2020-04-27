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27.04.2020 20:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стартапы в Самарской области получат всестороннюю поддержку

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Агентство по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ), которое работает в регионе по принципу "одного окна" для инвесторов, продолжает серию видеоэфиров, в которых предпринимателям рассказывают о том, как сейчас выстроена работа с инвесторами и как работают структуры поддержки предпринимательства.
Александр Клюкач: "Режим самоизоляции не отразился на работе центра, специалисты продолжают эффективно сотрудничать со предпринимателями". Фото: Ассоциации "НП "Региональный центр инноваций" Александр Клюкач: "Режим самоизоляции не отразился на работе центра, специалисты продолжают эффективно сотрудничать со предпринимателями". Фото: Ассоциации "НП "Региональный центр инноваций"
Александр Клюкач: "Режим самоизоляции не отразился на работе центра, специалисты продолжают эффективно сотрудничать со предпринимателями". Фото: Ассоциации "НП "Региональный центр инноваций"

Гостем последнего эфира стал Александр Клюкач, генеральный директор Ассоциации "НП "Региональный центр инноваций" (StartupSamara), созданной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. По словам Александра Клюкача, режим самоизоляции не отразился на работе центра, специалисты продолжают эффективно сотрудничать со предпринимателями, готовятся новые онлайн-мероприятия и акселерационные программы для бизнеса.

Фото: iStock
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Отметим, в Самарской области акселерационную программу для стартапов, аккредитованную Фондом содействия инноваций, предлагает компания YellowRockets. Кроме того, центром генерирования идей, в том числе для стартапов, являются вузы. В октябре прошлого года в трех самарских университетах открылись "Точки кипения". Эти центры созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив в СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Они объединяют представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. Любая интересная идея, которая будет работать на развитие региона или внедрение инноваций, обязательно получит поддержку в "Точке кипения".

- Мы всегда открыты к диалогу и продолжаем работать с нашими партнерами в различных форматах, в том числе онлайн, - добавил во время видеоэфира исполнительный директор АПИ Сергей Никитин. - Также при необходимости можем организовать переговоры с инвесторами в очном режиме по предварительной договоренности. Кроме того, мы продолжаем вести уже начатые проекты, помогаем нашим партнерам в переговорах, в том числе с госорганами, содействуем в получении льгот и преференций. Все инвестиционные площадки Самарской области продолжают работу.

Информацию о дополнительных мерах поддержки можно узнать у специалистов АПИ. Все вопросы можно направлять на почту info@investinsamara.ru, позвонить по телефону (846) 375-03-05, написать в социальных сетях, либо оставить заявку на сайте инвестиционного портала.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- В Самарской области работает целая инфраструктура поддержки инновационного бизнеса. В Региональный центр инноваций StartupSamara приходят студенты и молодые инноваторы, которые только начинают свой путь предпринимателя. С помощью поддержки центра, благодаря информации, полученной в ходе акселерационных программ, их идеи начинают обрастать бизнес-моделью, постепенно превращаясь в стартап. Таким образом, предприниматель существенно снижает степень риска на начальном этапе своего проекта и получает необходимые знания для его поступательного развития.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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