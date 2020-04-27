В Чебоксарах приступили к ремонту дворовых территорий

В столице Чувашии приступили к ремонту дворовых территорий.

По словам главы администрации города Алексея Ладыкова, в настоящее время работы уже начались по 13 адресам - подрядчики демонтируют дорожное покрытие и бордюры. За соблюдением технологии и качеством применяемых материалов помимо профильных специалистов следят представители общественного контроля.

Напомним, в рамках муниципальной программы по развитию транспортной системы города в 2020 году в Чебоксарах на ремонт дворовых территорий выделено почти 38 миллионов рублей из республиканского и местного бюджетов.

Так, например, в Калининском районе на эти средства отремонтируют дворы по адресам: Текстильщиков, 25; 50 лет Октября, 4-10 и 26; Гагарина, 31 и 26; Р. Люксембург, 6; Николаева, 43/19 и 22; Кадыкова, 18 и Пролетарская, 22, а также проспект Тракторостроителей, 39 и переулок Молодежный, 11 корп. 1.

В Ленинском районе ремонт дворовых территорий запланирован на проспекте Ленина, д.17, 19 и 38; проспекте Мира, 25, а также по улицам: Хевешская, 20, 7 и 11; Чапаева, д.12; Маршака, д.6 корп.1; Байдула - проезд дома №5; Совхозная (п. Лапсары), д.25; Николая Ильбекова, 3.

В Московском районе обновят проезды в дворах по улицам: Т.Кривова, 12 и 14; Гражданская, 70 и 131/1; Университетская, 5; Эльгера, 13 и 17; Димитрова, 20; Эльменя, 15 и 17, а также по проспекту Максима Горького, 9 и 11 и бульваре Юности, 2.

Запланированные работы должны быть завершены не позднее середины июля этого года.

Кроме того, как сообщил Ладыков, благодаря поддержке врио главы Чувашии Олега Николаева Чебоксары получат еще 300 миллионов рублей на благоустройство 35 дворов. Эта сумма предназначена в том числе и на монтаж спортивных и детских площадок.

Вместе с тем в столице республики продолжается работа по проектированию ключевых магистралей - третьего транспортного полукольца, реконструкции автодороги по улице Гражданской и реконструкции Лапсарского проезда. Разработчикам предстоит решить вопросы по переустройству инженерных коммуникаций, линий связи и электроснабжения, а также по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

- После строительства и реконструкции данных объектов у нас заметно увеличится пропускная способность в городе и снимутся вопросы по ремонту, - резюмировал Алексей Ладыков.