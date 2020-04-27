В Чувашии скончался восьмой пациент с коронавирусом

В Чувашии умер восьмой пациент больной коронавирусом. По данным регионального Минздрава, 90-летний мужчина скончался 26 апреля в паллиативном стационаре Центральной городской больницы. Туда он был госпитализирован 13 апреля.

Сообщается, что у пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: хроническая ишемия головного мозга 3-4 степени. Кроме того, у мужчины была ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма и гипертоническая болезнь третьей стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью.

На данный момент в Чувашии под наблюдением врачей остаются 1 522 человека, 997 из которых изолированы в домашних условиях, еще 472 человека госпитализированы. В обсервационном отделении "Алый парус" находится 53 человек.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвержден у 421 человека. Сегодня ожидается предварительное подтверждение результатов анализов на COVID-19 еще у 42 человек. 47 пациентов выздоровели.